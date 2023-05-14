Erkan Baş’tan “Sandıklara Sahip Çıkalım” Çağrısı: “Tip’i Meclise Daha Güçlü Göndereceğiz"

Erkan Baş’tan “Sandıklara Sahip Çıkalım” Çağrısı: “Tip’i Meclise Daha Güçlü Göndereceğiz"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitebileceğini ve partisinin de beklentilerinin üstünde oy aldığını belirterek “Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım. Islak imzalı tutanakları almadan okullardan kesinlikle ayrılmayalım. TİP’i Meclis’e daha güçlü göndereceğiz. Erdoğan’ı da tarihin çöplüğüne göndereceğiz” açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitebileceğini ve partisinin de beklentilerinin üstünde oy aldığını belirterek “Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım. Islak imzalı tutanakları almadan okullardan kesinlikle ayrılmayalım. TİP’i Meclis’e daha güçlü göndereceğiz. Erdoğan’ı da tarihin çöplüğüne göndereceğiz” açıklamasını yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerin ardından oy sayma işlemi devam ederken Twitter’dan açıklama yaptı. Baş, paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“TİP’İ MECLİSE DAHA GÜÇLÜ GÖNDERECEĞİZ. ERDOĞAN’I DA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ!”

“Sevgili yurttaşlar, Elimize ulaşan ilk veriler gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitebiliriz. Partimiz de beklentilerimizin de üstünde oy alıyor, heyecanımız yüksek! Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım. Islak imzalı tutanakları almadan okullardan kesinlikle ayrılmayalım. TİP’i meclise daha güçlü göndereceğiz. Erdoğan’ı da tarihin çöplüğüne göndereceğiz!”

Anka Haber Ajansı

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