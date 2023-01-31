Erkan Petakkaya dolandırıldı. Oynadığı diziden parasını alamayınca bakın ne yaptı

Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" açıklamasında bulunarak isyan etti.

Vatandanhaber.com - Haber Merkezi; Bugün magazin basınında yer alan bir haber gündem oldu. Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petakkaya mahkemelik oldu.

DOLANDIRILMIŞ

Oynadığı bir diziden ödemesini alamayan Erkan Petakkaya konuyla ilgili mahkemeye başvurdu. Sürecin devam ettiği öğrenildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var açıklamasında bulununca herkes o dizinin hangi dizi olduğunu merak etmeye başladı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle vatandanhaber.com sayfalarında ilgili diziyle ilgili bilgileri paylaşmayacağız.