Erkan Petakkaya dolandırıldı. Oynadığı diziden parasını alamayınca bakın ne yaptı

Erkan Petakkaya dolandırıldı. Oynadığı diziden parasını alamayınca bakın ne yaptı

Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" açıklamasında bulunarak isyan etti.

Vatandanhaber.com - Haber Merkezi; Bugün magazin basınında yer alan bir haber gündem oldu. Oynadığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petakkaya mahkemelik oldu.

DOLANDIRILMIŞ

Oynadığı bir diziden ödemesini alamayan Erkan Petakkaya konuyla ilgili mahkemeye başvurdu. Sürecin devam ettiği öğrenildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var açıklamasında bulununca herkes o dizinin hangi dizi olduğunu merak etmeye başladı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle vatandanhaber.com sayfalarında ilgili diziyle ilgili bilgileri paylaşmayacağız.

erkan-petekkaya-kimdir-erkan-petekkaya-kac-15059908-8496-amp.jpg60c4c286554280020406b943.jpg6360c980e226013ca8126d0a.jpg

Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı'dan haddini aşan sözler! Sosyal medyadan tepkiler büyüyor...
Rasim Ozan Kütahyalı'dan haddini aşan sözler! Sosyal medyadan tepkiler büyüyor...
Sözcü yazarı herkesi yıkan haberi verdi! Sizlerden uzak kalacağım...
Sözcü yazarı herkesi yıkan haberi verdi! Sizlerden uzak kalacağım...
Uğur Dündar, '1995 Tarık Ümit' cinayetinin bilinmeyenleri anlattı! Yer yerinden oynayacak...
Uğur Dündar, '1995 Tarık Ümit' cinayetinin bilinmeyenleri anlattı! Yer yerinden oynayacak...
Havalimanında gözaltına alınan Gazeteci Rojin Altay'a 'avukat' engeli
Havalimanında gözaltına alınan Gazeteci Rojin Altay'a 'avukat' engeli
FOX TV seyircisini yıkan haber! Bu karar kanalın sonunu getirebilir, çünkü...
FOX TV seyircisini yıkan haber! Bu karar kanalın sonunu getirebilir, çünkü...
Uğur Dündar'dan çarpıcı Deniz Baykal itirafı: 'Dersini çalışmamıştı'
Uğur Dündar'dan çarpıcı Deniz Baykal itirafı: 'Dersini çalışmamıştı'
Halk TV'de yeni dönem.. Halk TV artık Milliyet'i yöneten isme emanet
Halk TV'de yeni dönem.. Halk TV artık Milliyet'i yöneten isme emanet