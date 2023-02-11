Erkan Petekkaya'nın acı günü, eşi kötü haberi paylaştı: 'Allah herkesin yardımcısı olsun'

Oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da yakın akrabalarının enkaz altında kaldığını sosyal medyadan paylaşarak yardım istemişti. Acı haberi Didem Petekkaya paylaştı.