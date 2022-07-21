Ermenek'te Orman Yangını

Ermenek'te Orman Yangını

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle çevre belde ve belediyelerden çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Orta Toroslar'ın önemli yerleşim yerlerinden olan Ermenek'in Gökçekent köyündeki ormanda, saat 14.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler de ekiplere yardım ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. (DHA)

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Ermenek'te Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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