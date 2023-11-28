Erol Bektaş, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

Eski hesap uzmanı, eski CHP Ankara Milletvekili adayı Erol Bektaş, dün CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı’nda Yenimahalle Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu yaptı.

Eski hesap uzmanı, eski CHP Ankara Milletvekili adayı Erol Bektaş, dün CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı’nda Yenimahalle Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu yaptı.

Eski Maliye Hesap Uzmanı, eski CHP Ankara Milletvekili adayı Erol Bektaş, aday adaylığını; “Yenimahalle’den Türkiye’ye ışık olmaya var mısınız? Ben varım, hazırım. İnanıyorum ki yerelden genele bu sefer iktidar kapısını da aralayacağız. Liyakatle, donanımla, devlet tecrübesiyle, aşkla geliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıklamalarından umutlanarak, ön seçim talebimi de içerecek şekilde Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak başvurmaya karar verdim. Sizlerden heyecanıma ortak olmanızı, liyakatten yana saf tutmanızı, yenilenmenin, değişimin merkezi olmanızı gönülden diliyor, saygılarımı sunuyorum. Şimdi Yenimahalle’de yenilenme zamanı. Yolumuz açık olsun” açıklaması ile duyurmuştu.

Bektaş, dün adaylık başvurusunu yaptıktan sonra CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada; “Temelimiz sağlam, inancımız tam. Haydi durma! Sen de kazanmaya odaklan. Yolumuz, yolunuz açık olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı