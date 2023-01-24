Ersan Şen itiraf etti! Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilirim

Habertürk TV ekranlarında Kübra Par ile Açık ve Net programının konukları Sevilay Yılman ile Ersan Şen arasında 'Cumhurbaşkanı adaylığı' konusu konuşuldu.

Yılman, Ersan Şen'e "100 bin imza toplansa Cumhurbaşkanı adayı olur musun?" sorusunu sordu. Şen ise, "Taktir halkın, elbette olurum. Onların yaptığını ben de yaparım" dedi. CHP'li Gürsel Tekin ise, "Hocam 100 bini de çok rahat bulur" yorumunu yaptı.

Şen, yanıtını şöyle sürdürdü:

"Taktir halkın, elbette. Neden olmayayım? Olan nasıl oluyor. Onların benden fazlası mı var. Onların yaptığını ben de yaparım. Onların benim kadar hukuk bilgisi mi var, hayır yok. Eğer halk seni alır bir yere götürürse..."

Kaynak: t24.com.tr