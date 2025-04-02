Erzincan-kelkit Karayolu'nda Çökme... Mustafa Sarıgül: "Acilen Ahmediye Tüneli'nin Yapılması Lazım"

Erzincan-kelkit Karayolu'nda Çökme... Mustafa Sarıgül: "Acilen Ahmediye Tüneli'nin Yapılması Lazım"

Erzincan-Kelkit Karayolu'nda toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Ahmediye Tüneli yapılsın diye niye ısrar ettiğimi anlıyor musunuz? 24 saat oldu, bu yol kapalı” diye seslendi.

(ERZİNCAN) - Erzincan-Kelkit Karayolu'nda toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Ahmediye Tüneli yapılsın diye niye ısrar ettiğimi anlıyor musunuz? 24 saat oldu, bu yol kapalı" diye seslendi.

Erzincan-Kelkit Karayolu, Pöske mevkisindeki toprak kayması sonucu trafiğe kapandı.

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, kapanan karayolundan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na seslenerek, “Kelkit yolu, durum bu... Sayın Bakan bu çağda, bu teknolojide saatlerden beri bu yol kapalı. Ahmediye Tüneli yapılsın diye niye ısrar ettiğimi anlıyor musunuz? Acilen Ahmediye Tüneli'nin yapılması lazım. Buralara tedbir alınması lazım. Sayın Bakan 24 saat oldu, bu yol kapalı.” dedi.

Anka Haber Ajansı

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