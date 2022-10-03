Erzincan’da Midibüs Devrildi, 21 Kişi Yaralandı

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN-Sivas Karayolu Kızıldağ mevkisinde devrilen midibüste 21 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas Karayolu Kızıldağ mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine giden, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen midibüs, Kızıldağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 21 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erzincan, Refahiye ve Sivas İmralı'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza yapan midibüste bulunanların Tunceli Ovacık ilçesine cenazeye gittiği öğrenilirken, kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan Haydar Solmaz, "Biz Bursa'dan geliyorduk. Tunceli Ovacık'a gidiyorduk, cenaze için. Kaza yaptık. Yaralılarımız var. Fakat ne durumdalar bilemiyoruzö dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı