Erzurum’da Asker Ve Öğretmenleri Taşıyan Servis Araçları Çarpıştı: 10 Yaralı

Erzurum’da Asker Ve Öğretmenleri Taşıyan Servis Araçları Çarpıştı: 10 Yaralı

ERZURUM'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'nda görevli personeli taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'nda görevli personeli taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Aziziye ilçesindeki Hizmet içi Eğitim Enstitüsü'ne gelen öğretmenleri Abdurrahman Gazi Türbesi'ne götüren Orhan Acar yönetimindeki 25 S 0143 plakalı servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'ndaki personeli taşıyan Mehmet Saldamlı yönetimindeki 25 EB 756 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada askeri araç sürücüsü Mehmet Saldamlı, Servet Deniz, Doğukan Ümit Kesen, Erkan Ayaz, Uğur Yabacı, Faik Kılıç ile servis minibüsündeki yolculardan Dilek Başel Sarıyıldız, Melike Yolcu İrhan, Aysun Birinci Kınalı ve Anıl Çelebi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Erzurum’da Asker Ve Öğretmenleri Taşıyan Servis Araçları Çarpıştı: 10 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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