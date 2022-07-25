Erzurum'da İhbara Giden Polis Ekibi Kaza Yaptı

Erzurum'da İhbara Giden Polis Ekibi Kaza Yaptı

ERZURUM'da, ihbara giden polis ekibinin aracı, kavşakta otomobille çarpıştı.

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, ihbara giden polis ekibinin aracı, kavşakta otomobille çarpıştı. 2 polis memurunun hafif yaralandığı kazada yan yatan araç, çevredekiler tarafından düzeltildi.

Kaza, sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibinin aracı cezaevi yönüne tepe lambaları yanık halde giderken, kavşakta trafik ışığının yeşile dönmesiyle hareket eden 16 YC 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, polis aracı yan yattı. Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memurlarına ambulansta müdahale edildi. Çevredekiler el birliğiyle yan yatan aracı kaldırdı. (DHA)

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Erzurum'da İhbara Giden Polis Ekibi Kaza Yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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