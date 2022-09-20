Erzurum'da Kereste Fabrikası Yangını, 5,5 Saatte Söndürüldü

Erzurum'da Kereste Fabrikası Yangını, 5,5 Saatte Söndürüldü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kereste fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Murat AYDIN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kereste fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Oltu- Narman yolunun 3'üncü kilometresindeki Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'ya ait, orman ürünleri ve kereste fabrikasında, saat 02.30 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Polis, sağlık ve Aras EDAŞ ekiplerinin de destek verdiği, 5,5 saat süren çalışmalar sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Erzurum'da Kereste Fabrikası Yangını, 5,5 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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