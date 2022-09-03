Erzurum'da Kuzenlerin 'minibüs' Kavgası: 8 Yaralı

Erzurum'da Kuzenlerin 'minibüs' Kavgası: 8 Yaralı

ERZURUM'da, amca çocukları arasında, yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve "sallama" denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, amca çocukları arasında, yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve "sallama" denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde meydana geldi. Karayazı ilçesine yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı. Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti. Tartışmanın ardından iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve "sallama" denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, kavgaya sonlandırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin Aydın ve Erkan Girgin, ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu.

Amca çocuklarının, 15 gün önce de aynı nedenle tartıştığı öğrenilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Erzurum'da Kuzenlerin 'minibüs' Kavgası: 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eşini Öldürüp, İntihara Kalkışan Koca Da Öldü (2)
Eşini Öldürüp, İntihara Kalkışan Koca Da Öldü (2)
Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü
Şişli’de Yangın Paniği
Şişli’de Yangın Paniği
Tekirdağ'da Rayların Arasına Düşen Hurdacı Yaralandı
Tekirdağ'da Rayların Arasına Düşen Hurdacı Yaralandı
Sultangazi’de 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Sultangazi’de 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Annesini Döverken Engel Olmaya Çalıştığı Amcası Tarafından Öldürüldü
Annesini Döverken Engel Olmaya Çalıştığı Amcası Tarafından Öldürüldü
Büyükçekmece'de Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı:1 Ölü, 1 Yaralı
Büyükçekmece'de Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı:1 Ölü, 1 Yaralı