Esenler'de İki Ailenin Kavgası Kanlı Bitti

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de aralarında husumet olan yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada, babaya oğlu bıçaklanarak yaralandı. Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mahmud İdris (55) ile oğlu Muhammed Salih İdris (20), Abdul Hadi Abu Muhara, Hasan Abu Muhara, Muhammed Abu Muhara ve Ahmed Abu Muhara tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralanan baba ve oğlunu çevredeki hastanelere kaldırdı. Baba Mahmud İdris'in karın, kol ve yüzüne aldığı bıçak darbelerinden dolayı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerden Abdul Hadi Abu Muhara ve Hasan Muhara'yı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalarken, firari durumda olan Muhammed Abu Muhara ve Ahmed Abu Muhara'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"MAHALLEMİZDE HUZUR İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinde Muhammet Karakuş, "Aldığımız bilgiye göre burada yaşayanlar arasında anlaşmazlık çıkmış. Biri diğerinin boğazına bıçağı vurmuş. Bu mahallede, bu semtte zaten sürekli böyle kavgalar oluyor. Çok bunaldık, çok sıkıldık. Biz mahallemizde huzur istiyoruz. Bıçaklananın durumu hakkında ise bir bilgim yok" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı