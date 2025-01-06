Esenyurt Belediye Meclisi Toplantısı 'demokrasi Nöbeti'nin Yapıldığı Meydanda Gerçekleştirildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP’lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Nöbet 69'uncu gününde, nöbet alanında toplanan Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri, bu ayki grup toplantısını da meydanda gerçekleştirdi. CHP'liler "Sabrımızı sınamayın" derken, "Kayyumlar gidecek, seçilmişler gelecek" sloganlarla ile kayyum yönetimine tepkilerine dile getirdi.

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP’lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Nöbet 69'uncu gününde, nöbet alanında toplanan Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri, bu ayki grup toplantısını da meydanda gerçekleştirdi. CHP'liler "Sabrımızı sınamayın" derken, "Kayyumlar gidecek, seçilmişler gelecek" sloganlarla ile kayyum yönetimine tepkilerine dile getirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP’lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Demokrasi Nöbeti'nin 69'uncu gününde, İzmir'den misafirler ağırlandı. Esenyurtlu vatandaşların yanı sıra, CHP'nin İzmir İl Örgütü ve Karşıyaka İlçe Örgütü ile Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen nöbette Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri, kayyum atamasının ardından belediye meclisinin toplanmamasını protesto etmek amacıyla, geçen ay olduğu gibi nöbet alanında grup toplantısı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım ve Esenyurt Belediyesi Meclis İmar Komisyonu Başkanı Cihan Akman açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç CHP grubunun basın açıklamasını okudu.

Ergin: "Bürokrasiyi değiştirmeyi bitirdiler, sıra geldi gariban işçilere, personele"

Nöbette ilk konuşmayı CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin gerçekleştirdi. Ergin'in konuşması şu şekilde:

"Esenyurt Meclisinin toplanmayışının 3'üncüsündeyiz. 3 aydır Esenyurt Meclisi, meclis grup toplantısında toplanamıyor ne yazık ki. Üzgünüz. Keşke 45 meclis üyesinin ve bir belediye başkanının veya vekilinin başkanlığında meclis toplansa, biz de, Esenyurtlu yararına hangi kararlar geçmiş, hangi hizmetler yapılacak, hangi yatırımlar yapılacak orada izlesek, halkımıza anlatsak. Ama maalesef, bir çadır devleti zihniyeti, bir kayyum zihniyeti Esenyurt Belediyesi'ne çökmüş durumda. Her şeyi Esenyurtludan gizleyerek, saklayarak, alışkın oldukları yöntemlerle yapıyorlar. Şimdi bütün bürokrasiyi değiştirmeyi bitirdiler, sıra geldi gariban işçilere, personele. Partizanca bakış anlayışlarına uymayan kim varsa hepsini ifadeye çağırıyorlar ve bildirimsiz, sebepsiz iş akitlerini feshediyorlar.

"Yüce önderin dediği gibi, geldiğiniz gibi gideceksiniz"

Oysa biz Esenyurt Belediyesi'ni 6 yıldır yönetiyorduk. Asla, emeğiyle, hakkıyla çalışanın ekmeğine kimse el uzatmadı. O kadar personel çalışmaya devam etti. Sanıyorlar ki, bu ülke, bu kurumlar kendilerinin. Oysa ki, yüce önderin dediği gibi, "Geldiğiniz gibi gideceksini'"

Yıldırım: "Meclisimiz çalıştırılmıyor"

Ergin'in ardından Esenyurt Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım konuştu. Yıldırım şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de 414 tane belediyeyi alarak 1'inci parti oldu. Halkımızın büyük bir çoğunluğu dedi ki, yerelde siz bizi yönetin, çünkü siz bizi anlıyorsunuz. CHP yerelde iktidar oldu ve genelde iktidara yürüyor. İşte bu yürüyüşten korktular. Bizden korktular. Halktan korktular. Koltuklarını kaybedecekleri için. Onun için bu kayyumları getirdiler. Biz, bu kayyum işgallerine karşı mücadele ediyoruz.

Bugün Esenyurt Meydanı'nda 3'üncü defadır meclis grup toplantısı yapıyoruz. Çünkü, meclisimiz çalıştırılmıyor. Esenyurt halkının iradesini temsil eden 45 meclis üyesi bugün meclise giremiyor, meclis çalışmıyor. Sizin için çalışacak meclisi çalıştırmıyorlar. Oysa ki Esenyurt halkımızın acil sorunları var. Meclis bunları yapmak zorunda. Ama bu hakkı 3-4 tane encümene verdiler ve meclis çalışmıyor.

Bir diğer konu, tek başına Esenyurt'un malını mülkünü bir yerlere veriyor. Çıkıyorlar medyada bunu anlatıyorlar. Esenyurt halkının malını bir yerlere tahsis ediyorlar. Soru önergeleri veriyoruz meclis üyeleri olarak, cevap vermiyorlar. Suç işliyorlar. Şu an Esenyurt Belediyesi'nde oturan kayyum devletin oraya getirdiği bir memur ama devletin kanununa uymuyor, keyfi hareket ediyor, suç işliyor. Savcılığın harekete geçmesi lazım. Meclis üyelerinin denetim ve kontrol hakkı var. Verdiğimiz hiç bir soru önergesine cevap veremiyor. Çünkü usulsüz işler yapıyor."

"Kıraç İmar Planları bu ay içerisinde İBB Meclisi'nden geçecek"

Esenyurt Belediyesi Meclis İmar Komisyonu Başkanı Cihan Akman, imar planlarına ilişkin gelişmeleri paylaştı. Akman, 7'nci etapta yer alan ve Atatürk, Hürriyet, Necip Fazıl, İstiklal, Battal Gazi, Şehitler ve Osmangazi mahallelerini kapsayan Kıraç İmar Planları'nın Ocak ayı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden geçmesinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca Akman, 4'üncü etapta bulunan 9 mahallenin ise 1/1000'lik planlarının geçen kasım ayı meclis toplantısı için gündeme alınmış olduğunu ancak kayyum atanmasının ardından bu mahallelere yönelik işlemlerin askıya alınmış durumda olduğunu belirtti.

Cihan Akman'ın konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Esenyurt 7'nci etapta yer alan Kıraç imar planlarını, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in öncülüğünde, Eylül ayında yapılan meclis toplantımızda oy birliğiyle geçirdik. 7 mahalle ve 150 bin kişinin 8 yıldır beklediği çok önemli bir etabımızdır. Bu planlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş ve süreç ilerlemeye başlamıştır. Ancak, 30 Ekim tarihinde kayyumun atanmasından sonra, bütün yetkilerimizin devralınmasıyla birlikte işlerimizde aksama yaşanmıştır. Bugün gelinen noktada, tam 69 gün geçti ve kayyum atandığından beri bizlere yönlendirilen herhangi bir gelişme ya da bilgi paylaşımı olmadı. Buna rağmen bizler, hiç bir aksama olmamış gibi çalışmalarımıza devam ettik. 27 meclis üyesi arkadaşımızla birlikte süreçleri yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 10 gün önce İBB meclisinde Kıraç imar planlarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya, Esenyurt AK Parti meclis üyelerimizi de davet ettik. Ancak, ne yazık ki kimse katılmadı. Esenyurt'un geleceğini ve halkının menfaatlerini görmezden gelen, hiç bir sorumluluk almayı kabul etmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi ise müjdeli haberi vermek isterim. Bu ay içerisinde İBB meclisinden Kıraç imar planları geçecek. Esenyurt 4'üncü etapta bulunan 9 mahallemizin de 1/1000'lik planlarını Kasım meclisimiz için gündeme almıştık. Fakat kayyumun gelmesiyle bütün işlemler askıya alınmış durumda"

Anka Haber Ajansı