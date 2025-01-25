Esenyurt Demokrasi Nöbeti 88'inci Gününde... Chp'li Ergin: "Zalimin Zulmü Sonu Yaklaştığı İçin Artıyor"

(İSTANBUL) - Demokrasi Nöbeti'nin 88'inci gününde konuşan CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, "Zalimin zulmü niye artıyor biliyor musunuz? Sonu yaklaştığı için artıyor. Sonunu da sizler ilk sandıkta getireceksiniz" dedi.

CHP'lilerin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına karşı ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki 88'inci nöbete, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve eski DİSK Genel Başkanı ve 21.dönem milletvekili Rıdvan Budak katıldı.

Burada konuşan CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, demokrasi nöbetine katılanların tamamen bir hak savunması için bir araya geldiklerini belirtti. Ergin, şunları kaydetti:

“Son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir despotizmin sonu yaklaştıkça, ülkeyi yöneten iradenin sonu yaklaştıkça hiç aklınıza gelmeyecek eften püften konulardan insanları sorguya davet ediyorlar ya da sabaha karşı gidip evlerinden alıyorlar. Hiç aklınıza gelmeyecek konulardan, konu bile, bahane bile saymayacağınız, tamamen uydurmasyon olan iddianamelerle, hatta iddialarla insanları sorguya çekiyorlar. Ve ne zaman olacağı, ne zaman duruşmaya çıkacağı, belli bile olmayan bir süreçte gözaltında tutuyorlar, tutsak ediyorlar. Bu sizlere gözdağıdır."

"Halkın polisi, halkını ifşa etmek için kayda almaz"

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, alandaki polislerin demokrasi nöbetini kameraya kaydetmesini de eleştirerek, "Demokratik ülkelerde böyle bir şey olmaz. Halkın polisi, halkını ifşa etmek için kayda almaz. Bu ne için yapılıyor biliyor musun? Onlar halkın polisine emir veriyorlar. Diyorlar ki ‘sen gideceksin insanların gözünü içine soka soka o kamerayı göstereceksin. Onlar da senin bu hareketinden korkacaklar, bir daha oraya gelmeyecekler’ Sizden korkan namerttir. Ne olacak, sizin bu vahşi iktidarınızı sürdürmek için hepimizi gözaltına alın, tutsak alın. Ne olacak? Neyi kazanacaksınız?" diye konuştu.

“Birileri gökdelenleri dikerken, gidin o gökdelenleri durdurun”

İktidarın kaybedeceğini, bu uygulamalarla daha da battığını öne süren Ergin, şöyle devam etti:

"Bu halk korkmaz. Ne sizin kameralarınızdan ne de sizin emirlerinizden korkmaz. Emniyet mensubu arkadaşlarımızı halkının içerisine korku salmak için göndereceğinize, uyuşturucu baronlarını tutuklamak için gönderin. Kurşunlanan esnafları korumak için gönderin. Kevgire dönmüş sınırları korumak için gönderin. Birinin çadırını başına yıkarken, birileri gökdelenleri dikerken, gidin o gökdelenleri durdurun. Mahkeme kayıtlarını uygulamak için gönderin. İktidar bu demektir. İktidar halkı için hizmet etmek demektir. Sermayeye hizmet etmez, halkına hizmet eder. Ama bugünler çok yakın değerli dostlar. Zalimin zulmü niye artıyor biliyor musunuz? Sonu yaklaştığı için artıyor. Sonunu da sizler getireceksiniz. İlk sandıkta getireceksiniz. Yılgınlık yok, direnişe devam. Son zamanlarda duruyorlar, duruyorlar 5 yıl, 10 yıl geriye gittiler, tekrar geziye. Gezi onurumuzdur, hepimiz Gezi'deydik."

Anka Haber Ajansı