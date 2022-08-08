Esenyurt’ta Düğün Konvoyundaki Kaza Sonrası Kavga Kamerada

Esenyurt’ta Düğün Konvoyundaki Kaza Sonrası Kavga Kamerada

ESENYURT'ta, düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle konvoydakiler arasında kavga çıktı.

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) – ESENYURT'ta, düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle konvoydakiler arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle, konvoydaki sürücüler arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsünün olay yerine çağırdığı babası da gelince tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Esenyurt’ta Düğün Konvoyundaki Kaza Sonrası Kavga Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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