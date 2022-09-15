Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren M.B. ve Ç.K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan M.B. ve Ç.K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti. M.B. ve Ç.K., arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.B. ile Ç.K.'nin suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerden M.B.'nin farklı suçlardan 27, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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