Esenyurt’ta İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Esenyurt’ta İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

ESENYURT'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Bir şüphelinin, peşinden gelen kişilere kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

-Kendisini kovalayanlara kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Bir şüphelinin, peşinden gelen kişilere kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir kafenin önünde bekleyen bir grupla, otomobille olay yerine gelen kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Kafenin önündeki kişiler, tartıştıkları kişileri kovalamaya başladı. Bunun üzerine iki saldırgan bellerinden çıkardıkları tabanca ile ateş açtı. Bir saldırgan, kendisini kovalayan kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucu Özgür Ç., Mustafa Ç., Ömer Ç. ve Armağan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın arından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Esenyurt’ta İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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