Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Cinayette 3 Gözaltı

Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Cinayette 3 Gözaltı

ESENYURT'ta tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ercan Ş.(37) yakalandı.

ALİ AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)ESENYURT'ta tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ercan Ş.(37) yakalandı.

Esenyurt'ta Aşık Veysel Caddesi Atatürk Bulvarı üzerindeki lüks sitede 11 Ağustos Perşembe günü, Osman Murat Şeyhoğlu (42) evinin kapısına gelen kişi tarafından 10 el ateş edilerek öldürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipler, olay sırasında evde bulunan O.Y. adlı kişiye ulaştı. O.Y., Osman Murat Şeyhoğlu ile evde oturdukları sırada site güvenliğinin arayarak Ercan adlı bir kişinin geldiğini söylediğini ve bir süre sonra daire kapısının çalındığını söyledi. Görgü tanığı O.Y. kapıya gelen kişinin, Osman Murat Şeyhoğlu'na defalarca ateş ettiğini söyledi. Daha sonra şüphelilerin kendisini aşağı indirdiğini ardından serbest bıraktıklarını belirtti.

Polis, kapıya gelip cinayeti işlediği öğrenilen kişinin Ercan Ş. olduğunu tespit etti. Ortaköy'de bir arkadaşının evinde saklandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Ercan Ş. emniyetteki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis soruşturmasına göre, arkadaş oldukları öğrenilen şüpheli Ercan Ş. ile Osman Murat Şeyhoğlu'nun kız meselesi yüzünden tartıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ercan Ş. olay yerine birlikte geldikleri öğrenilen Yusuf A.(33) ve Sercan K.(25) adliyeye sevk edildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta Lüks Sitedeki Cinayette 3 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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