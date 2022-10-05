Eşi Dilek'i Öldürüp, Polise Teslim Oldu

Eşi Dilek'i Öldürüp, Polise Teslim Oldu

ANKARA'da Muzzafer Çorap (77), kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Dilek Çorap'ı (40) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA (DHA) - ANKARA'da Muzzafer Çorap (77), kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Dilek Çorap'ı (40) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, sabaha karşı Etimesgut ilçesindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Çorap, kıskançlık nedeniyle eşi Dilek Çorap ile tartışmaya başladı. Muzaffer Çorap, tartışma sırasında kendisine saldırdığını ileri sürdüğü eşi Dilek Çorap'a tabanca ile 7 el ateş etti. Ardından polisi arayan Çorap, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmak istediğini söyledi. Muzaffer Çorap, polis tarafından gözaltına alındı. Dilek Çorap'ın cesedi de evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muzaffer Çorap, ilk ifadesinde eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, bu sırada kendine hakaret ettiğini ve saldırdığını, bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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