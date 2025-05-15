Esila Ayık İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı... Duruşma Yaklaşık 2,5 Saat Gecikmeli Başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 3 öğrenci ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu gençler 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma tutuklu s

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera:Onur DURSUN

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 3 öğrenci ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu gençler 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma tutuklu sanıkların cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle yaklaşık 2,5 saat geç başladı.

19 Mart operasyonlarının ardından yaygınlaşan gençlik eylemlerinden; "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında taşıdıkları "Diktatör Erdoğan" dövizi nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı. İddianamede, "Şüphelilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanına yönelik olarak; 8 Nisan 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siluetinin yer aldığı ve bir yüzünde ‘Diktatör Erdoğan’, diğer yüzünde ‘Boyun Eğme’ ifadelerinin bulunduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri görüntü izleme ve tespit tutanağından anlaşılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Gençlerle ilgili ilk duruşma Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, tutuklu gençlerin cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle 2,5 saat kadar geç başladı. Duruşmayı tutuklu gençlerin aileleri, Saraçhane protestolarında tutuklanan öğrencilerin ailelerinin kurduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, öğrencilerin arkadaşları ve çok sayıda avukat takip etti. Çevik kuvvetin de önlem aldığı mahkemeye gazetecilerin çoğu alınmadı.

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı