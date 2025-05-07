Esila’nın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: "‘Aile Yılı’ Dediniz, Biz De Bir Aileyiz. Aileleri Dağıtmayın"

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı dayanışma sahnesinde "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık’ın babası Kemal Ayık, ANKA Haber Ajansı’ne konuştu. Baba Ayık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Emekli yılı dediniz, emekli perişan oldu. Aile yılı dediniz ve biz de bir aileyiz. Aileleri dağıtmayın” dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı dayanışma sahnesinde "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık’ın babası Kemal Ayık, ANKA Haber Ajansı’ne konuştu. Baba Ayık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Emekli yılı dediniz, emekli perişan oldu. Aile yılı dediniz ve biz de bir aileyiz. Aileleri dağıtmayın” dedi.

Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan’da “Diktatör Erdoğan” dövizi taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki Esila Ayık, sağlık durumundaki risklere rağmen hâlâ cezaevinde tutuluyor. Babası Kemal Ayık, Esila ile en son cuma günü görüştüğünü söyleyerek, ANKA Haber Ajansı’na şunları anlattı:

“Öğrencilerin hepsini bırakın”

“Kızımın sağlık durumu iyi ama üzgün, yani çocuk çıkmak istiyor. Ben yetkililere buradan yine sesleniyorum, bırakın öğrencilerin hepsini. Öğrencilerle uğraşılmaz, onlar bizim geleceğimiz. Bir problem olmasa sokağa çıkmazlardı. Buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum; emekli yılı dediniz, emekli perişan oldu. Aile yılı dediniz ama biz de bir aileyiz. Aileleri dağıtmayın.”

“Yeni Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu olacak”

Esila’nın bir mesajı olup olmadığı sorusu üzerine baba Ayık, “Çocuk çıkmak istiyor, okuluna dönmek istiyor. Öğrencilerle uğraşmayın. Bir sıkıntı olmasa inmezler. Daha önce niye inmemişler, bir problem yoktu, inmediler. Bir sıkıntı olunca sadece öğrenciler değil tüm insanlar gördü. Siz nasıl tepkiyle geldiniz, tepkiyle gideceksiniz. Ne olacak? Yeni Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu gelecek. Tepkiye tepki. Bizim Türk insanımız aynıdır. Haksızlığa tahammül edemeyiz, etmiyoruz da. Büyük haksızlık var” dedi.

Anka Haber Ajansı