Eşini 10 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı

Eşini 10 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı

BARTIN'da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar (49), tutuklandı.

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar (49), tutuklandı.

Hendekyanı Caddesi'nde cuma günü meydana gelen olaydan 2 gün önce adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar'ı 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşine yönelik "cinsel saldırı', "yaralama" ve "tehdit" suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Metin Ar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Eşini 10 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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