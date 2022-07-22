Eşini Bıçakla Öldüren Koca Tutuklandı

Eşini Bıçakla Öldüren Koca Tutuklandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu bıçaklayarak öldüren Yakup Göksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dinçer AKBİR/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu bıçaklayarak öldüren Yakup Göksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak üzerindeki bir apartmanda dün yaşanan olayda, Yakup Göksu, tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu bıçaklayarak öldürdü. Yakup Göksu polis tarafından gözaltına alınırken, Birgül Göksu'nun cenazesi ise morga kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan Yakup Göksu, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yakup Göksu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Eşini Bıçakla Öldüren Koca Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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