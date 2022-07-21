Eşini Bıçaklayarak Öldürüp Polise Teslim Oldu

Eşini Bıçaklayarak Öldürüp Polise Teslim Oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu (28) tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu (28) tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Göksu çifti, sabah saatlerinde 2 çocuğunu akrabalarına bırakıp temizlik yapmak için evlerine gitti. Evde Yakup ve Birgül Göksu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Yakup Göksu eline geçirdiği bıçakla eşini bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Birgül Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birgül Göksu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Eşini Bıçaklayarak Öldürüp Polise Teslim Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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