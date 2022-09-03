Eşini Öldürüp, İntihara Kalkışan Koca Da Öldü (2)

FADİME CUMA İÇİN HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce boşandığı eski eşi Kahraman Çetinkaya tarafından tabancayla öldürülen İnegöl Devlet Hastanesi temizlik Personeli Fadime Cuma için hastanede tören düzenlendi. Hastane yönetimi ve personelin katıldığı törende helallik alındı. Törene katılan Kaymakam Eren Arslan, "Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu son olsun. Toplumda her türlü şiddet son bulsun. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Biz bu inancın insanıyız. Nasıl bu hale geldik, kendimizi dönüp sorgulamalıyız. Rabbim sabırlar versin" dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ise "Her ölüm acı ama böyle bir ölüm çok daha acı. Başımız sağ olsun. Biz ondan razıyız" diye konuştu.

Helallik alınıp, yapılan duanın ardından cenaze, Urgancılar camiine götürüldü. Cuma, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi. Kahraman Çetinkaya'nın cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı