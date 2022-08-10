Eşini Öldürüp, Sosyal Medyadan 'gururlu Hissediyor' Paylaşımıyla Duyurdu

Eşini Öldürüp, Sosyal Medyadan 'gururlu Hissediyor' Paylaşımıyla Duyurdu

ÇANAKKALE'de Ayşe Korur (38), boşanma aşamasındaki eşi Gencay Korur (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Ayşe Korur (38), boşanma aşamasındaki eşi Gencay Korur (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçıp, sosyal medya hesabından "gülen yüz" ifadesi ve "gururlu hissediyor" paylaşımı yaparak, "Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu" notunu yazan Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

​Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Gencay Korur, dün saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Ayşe Korur ise kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğini eşine doğrultarak ateşledi. Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken, eşi de kaçtı. Silah sesini duyan yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından sosyal medya hesabından, "gülen yüz" ifadesi ve "gururlu hissediyor" paylaşımı yaparak, "Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur" notunu yazan Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Öte yandan Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, babaevine gittiği öğrenildi.

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Eşini Öldürüp, Sosyal Medyadan 'gururlu Hissediyor' Paylaşımıyla Duyurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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