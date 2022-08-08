Eşini Öldürüp, Yaşamına Son Veren Koca Not Bırakmış

Eşini Öldürüp, Yaşamına Son Veren Koca Not Bırakmış

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son veren Dursun Özdemir'in (57), olaydan önce not bıraktığı ortaya çıktı.

Mehmet BAKİ/ MARMARA (Balıkesir)(DHA)- BALIKESİR'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son veren Dursun Özdemir'in (57), olaydan önce not bıraktığı ortaya çıktı. Özdemir'in yazdığı notta eşini kendisini aldatmakla suçladığı öğrenildi. Çiftin geçen yıl nikah kıyarak ikinci evliliklerini yaptıkları belirtilirken, Dursun Özdemir'in Sinop'ta, Susenber Özdemir'in ise Iğdır'da toprağa verileceği bildirildi.

Olay, ilçenin Saraylar Mahallesi'nde, geçen cumartesi günü meydana geldi. Dursun Özdemir, mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti. İkili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdükten sonra, aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 YIL BİRLİKTELİKTEN SONRA EVLENDİLER

Saraylar Mahallesi'ndeki mermer ocaklarında kamyon şoförü olarak çalışan Dursun Özdemir, kendisi gibi eşinden boşanan Susenber Özdemir ile 4 yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen sene 24 Eylül'de, nikah yaparak evlendi. Kıskançlık ve geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşadıkları belirtilen çift, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu kararın ardından Susenber Özdemir başka bir eve taşındı.

MUTFAKTAKİ TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

Eşinin bir mermer atölyesinde aşçı olarak işe başladığı bilgisini alan Dursun Özdemir, buraya gitti. Mutfakta yemek yapan Susenber Özdemir ile Dursun Özdemir tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Dursun Özdemir, tabancayla eşini öldürdü, sonra aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dursun Özdemir'in cenazesi bugün, yapılan otopsi sonucu Sinop'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Susenber Özdemir'in cenazesi Iğdır'da toprağa verilecek. Bu arada, Dursun Özdemir'in olay öncesi yazdığı belirlenen notta eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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Eşini Öldürüp, Yaşamına Son Veren Koca Not Bırakmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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