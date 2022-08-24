Eşini Ve 3 Kızını Pompalı Tüfekle Öldürüp, Polise Teslim Oldu (2)

Eşini Ve 3 Kızını Pompalı Tüfekle Öldürüp, Polise Teslim Oldu (2)

Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı.

BİTİŞİK EVDE UYUYAN 2 ÇOCUK, KOMŞULAR SAYESİNDE KURTULMUŞ

Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

8 çocuğu olan Hasan Karaaslan'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hasan Karaaslan'ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Eşini Ve 3 Kızını Pompalı Tüfekle Öldürüp, Polise Teslim Oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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