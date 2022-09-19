Eşinin Öldürdüğü Hatice, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Tanış (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hatice Tanış (20), toprağa verildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Mustafa Tanış'ın cenazesi ise memleketi Yozgat'a gönderildi.

Olay, Kervansaray Mahallesi 2248'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 ay önce evlendiği Mustafa Tanış'tan boşanmak isteyen Hatice Tanış annesinin evine yerleşip dava açtı. Mustafa Tanış, dün sabah boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve geldi. Çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Tanış, belinden çıkardığı tabancayla eşini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hatice Tanış'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan Mustafa Tanış'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Tanış'ın, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dinlenme tesisinde olduğu belirlendi. Polisin geldiğini gören Mustafa Tanış, aracında, suç aleti silahı bu kez kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Tanış, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Hatice Tanış'ın cenazesi, Çiçekdağı ilçesine getirildi. Mustafa Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazına Hatice Tanış'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geçen yıl geçirdiği hastalık nedeniyle babasını kaybeden Hatice Tanış'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Tanış'ın cenazesi ise memleketi Yozgat'a gönderildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı