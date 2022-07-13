Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)

Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Akyol'u tabancayla vurarak öldüren, Akyol'un annesi Gülperi Akyol'u da yaralayan Erdal Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Akyol'u tabancayla vurarak öldüren, Akyol'un annesi Gülperi Akyol'u da yaralayan Erdal Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Erdal Yalçın, "Eşimle eve dönmesi için konuşmaya gittim. Ancak aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce ateş ettim" dedi. Yalçın, ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Yalçın'ın yaşadığı Muğla'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine gelirken, bir akaryakıt istasyonuna girip, otomobiline yakıt aldığı anların güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. (DHA)

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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