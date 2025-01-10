Eski Ak Parti Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - TBMM Eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya 74 yaşında hayatını kaybetti.

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı. İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesiydi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Amasya ve Ankara Milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarında Başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya Ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Ömer Çelik: Çok üzgünüz, acımız çok büyük

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Çok üzgünüz, acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Hayati Yazıcı: Ailesi ve camiamiza baş sağlığı diliyorurum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, paylaşımında "Zorlu yıllarda hep beraber yürüdüğümüz, Amasya ve Ankara vekilimiz olarak Anayasa ve Adalet Komisyonu başkanlıklarını derühte etmiş, kıymetli hukukçu Ahmet İyimaya abimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesi afradına, yakınlarına, dostlarına ve camiamiza baş sağlığı diliyorurum. Ruhu şâd, mekânı Cennet, makamı âli olsun" sözlerine yer verdi.

Yılmaz Tunç: Milletimiz ve hukuk camiamız için derin bir kayıptır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk dünyamızın çınarlarından, bilgeliği, rehberliği ve tevazusu ile hepimizin gönlünde iz bırakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı döneminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Sayın Ahmet İyimaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum İyimaya, engin fikirleriyle, güçlü adalet anlayışıyla her zaman örnek alınacak saygıdeğer bir hukukçu ve değerli bir şahsiyetti. Onun vefatı yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, milletimiz ve hukuk camiamız için de derin bir kayıptır. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Anka Haber Ajansı