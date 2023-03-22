Eski Akp Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi Ve Oğlu Sait Çelebi, Chp’ye Üye Oldu

Eski Akp Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi Ve Oğlu Sait Çelebi, Chp’ye Üye Oldu

Eski AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu Mehmet Sait Çelebi, CHP’ye katıldı. Süleyman Çelebi ve Sait Çelebi’nin rozetlerini, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Eski AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu Mehmet Sait Çelebi, CHP’ye katıldı. Süleyman Çelebi ve Sait Çelebi’nin rozetlerini, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Çelebi ve oğlu Mehmet Sait Çelebi ile bugün CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.

Görüşmenin ardından CHP’ye üye olan Süleyman Çelebi ve Sait Çelebi’nin rozetlerini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Anka Haber Ajansı

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