Eski Akp’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliğine Atandı

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla eski AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalarla 5 ilin valisi değişti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarıyla, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atanırken, Diyarbakır Valiliğine ise, eski AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu atandı.

2015-2017 tarihlerinde Elazığ Valiliği, 2017-2018 tarihlerinde Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve 2019-2024’de ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten Zorluoğlu, Diyarbakır’a atanmasından dolayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkürlerini iletti. Vali Zorluoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır’a vali olarak atanmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Takdir ve tensipleri için İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkirim. Mahcup olmamak dua ve temennisiyle.”

Anka Haber Ajansı