Eski Chp Artvin İl Başkanı Ahmet Biber: “28 Mayıs Seçimi Türkiye İçin Bir Referandumdur"

UĞUR İSTANBULLU/ARTVİN

Eski CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, “28 Mayıs seçimi Türkiye için bir referandumdur. Tüm halkımıza çağrımdır; Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyelim, sandıklara gidelim ve sandıklara sahip çıkalım ve Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapalım” dedi.

Biber, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biber, “Şunu açık ve net söylemek lazım, önümüzdeki 28 Mayıs seçimi Türkiye için bir referandumdur. Ya Türkiye aydınlığa bir adım atacak verecek oylarla ya da baskıcı karanlık ve yolsuzlukların olduğu bir Türkiye’yi tercih edecek ve fakirleşmeye devam edecek” diye konuştu.

“28 MAYIS SEÇİMİ TÜRKİYE İÇİN BİR REFERANDUMDUR”

Eski CHP Artvin İl Başkanı Biber şunları söyledi:

“28 Mayıs’ta umuyoruz ki Cumhurbaşkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçeceğiz ve ben buna inanıyorum. Şunu açık ve net söylemek lazım, önümüzdeki 28 Mayıs seçimi Türkiye için bir referandumdur. Ya, Türkiye aydınlığa bir adım atacak vereceği oylarla ya da baskıcı karanlık ve yolsuzlukların olduğu bir Türkiye’yi tercih edecek ve fakirleşmeye devam edecek. Bir anlaşılmaz bir durum var Türkiye’de vatandaşlar fakirleştikçe yani şükrediyorlar. ‘İyi ki bir çorba içebiliyoruz’ diye ve bunu nasıl başarıyor onu bilemiyorum ama Türkiye’de bazı şeyler gitmiyor yani gemi yürümüyor, borçlar alabildiğine almış başını gitmiş yolsuzluklara bakıyoruz ve her gün bir yerlerden yolsuzluk haberi duyuyoruz. Baskılar derseniz ve şu son seçimde bile görüyoruz ki; Bakanlar görevlerinden istifa etmediler ve bu bakanlar seçimi yönettiler. Buna rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadılar.

“TÜM HALKIMIZA ÇAĞRIMDIR; KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYELİM, SANDIKLARA GİDELİM VE SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM”

Ben inanıyorum ki halkımız bu gerçeği görecek yani Kemal Kılıçdaroğlu ile önü açılacak. Bu nedenle de varımızla yoğumuzla, tüm halkımıza çağrımdır; Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyelim, sandıklara gidelim ve sandıklara sahip çıkalım ve Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapalım. Gelecek nesilleri mahvetmeyelim eğer onları düşünüyorsak ki çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünüyorsak açıkçası gelecek nesilleri düşünüyorsak eğer, Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı var ve bu değişimle Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapalım.”

Anka Haber Ajansı