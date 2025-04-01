Eski Chp İstanbul Milletvekili Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Şimşek, "Bugün gökyüzünün alçaldığını her anlamda görüyoruz, acı duyuyoruz. Eğer bir ülkede hukuk ortadan kalkmışsa o ülkede üretimi, aşı, işi doğru düzgün düşünemeyiz. Hukuk olmadığı yere para gelmez, yatırım gelmez" dedi.

(İSTANBUL) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Şimşek, "Bugün gökyüzünün alçaldığını her anlamda görüyoruz, acı duyuyoruz. Eğer bir ülkede hukuk ortadan kalkmışsa o ülkede üretimi, aşı, işi doğru düzgün düşünemeyiz. Hukuk olmadığı yere para gelmez, yatırım gelmez" dedi.

Şimşek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Şimşek, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletmek ve bir şeyler paylaşmak için görüştüğünü, yoğunluk sebebiyle ise başka tutuklularla görüşemediğini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun moralinin ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Cezaevi hoş değildir. Ben 43 yıl sonra geliyorum. O zaman sanıktık. Yolsuzluktan, hırsızlıktan değildi. Zaten maalesef günümüz Türkiye’sinde yolsuzluktan, hırsızlıktan olanlar dışarıda, düşünenler içeride. Biraz önce arkadaşlarla da paylaştım. Türkiye’nin geldiği yer şu: 2002'de bu iktidar geldiğinde Türkiye 67 milyon, 59 bin tutuklu ve hükümlü var cezaevlerinde. Bugün Türkiye 85 milyon, cezaevlerinde 382-392 bin kişi var. Cezaevlerinin kapasitesi ise 297 bin. 100 bin kişi fazlalık, nerede yattıkları, nerede kaldıkları belli değil. Bir kere bu süreçte geçen bu 23 yılda neden 1’e 9 artmış suç oranları?"

Türkiye'de her sabah birilerinin gözaltına alındığını ifade eden Şimşek, yaklaşık 9 ay önce de Burhaniye'de kendisinin sabah 02.40 sıralarında "götürüldüğünü" söyledi.

Şimşek, demokrasilerde "delilden kişiye gidildiğini" belirterek, "Hayır, biz kişiyi alır, delil yaratabiliriz" denildiğinde ise hukukun üstünlüğünden bahsedilemeyeceğini kaydetti.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Devletin dini adalettir ve mezhebe, meşrepe, etnisiteye bakmaz, kimliğe, kişiliğe bakmaz. Bugün gökyüzünün alçaldığını her anlamda görüyoruz, acı duyuyoruz. Eğer bir ülkede hukuk ortadan kalkmışsa o ülkede üretimi, aşı, işi doğru düzgün düşünemeyiz. Hukuk olmadığı yere para gelmez, yatırım gelmez. İşte hep beraber yaşadık 1,5 yıldır hepimiz; emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, TÜSİAD’ı vesairesi cebimizden veya kemerler sıkarak biriktirdiğimiz rezervin yarısı bu operasyonlarda gitti. Barınamayan öğrenci; aş, ekmek bulamayan insanlar… Sadece bir insanı ‘evet kardeşim ben sizi hedef aldım ve sizi ben yargının sopasıyla terbiye ederim’... Buna demokrasi diyemeyiz. Bu otokratik yapının da çok uzun sürebilmesi mümkün değildir. Konuşurken de dikkat ediyorum yarın bir gün buralara dahil olmayayım. Bu putizm yönetimiyle bu alizm yönetimiyle esadizm yönetimiyle Türkiye'yi huzura, mutluluğa götüremeyiz ve her gün biraz daha alçalan bir gökyüzünü yaşarız. Onun için umutsuzluklardan umut yaratıp, anamın sözünde vücut bulduğu gibi iki gece arasında mutlaka bir gündüzü bulacağız.

Ben bütün tutuklu olanlara Allah kurtarsın, sabır versin diyorum. Bu vesileyle de bayramın üçüncü günü izleyicilerimizin de bayramlarını kutluyorum. Daha aydınlık, daha güzel, daha müreffeh bir Türkiye istiyoruz ve 780 bin kilometrekare vatan toprağında yaşayan herkes bunu anasının ak sütü gibi hak ediyor, yeter ki siyasetçi hazineden ve vatandaşın cebinden elini çeksin."

Anka Haber Ajansı