Eski Chp İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Adaylık Başvurusu Yaptı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Adayın parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi çağrısı yapan Sertel, “İzmir büyükşehir belediye başkanını CHP’nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler, kimi seçeceğine, hangi konuda ne karar vereceğine üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten iyi bilir... Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum. İzmir için en iyisini

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ - KAMERA: KERİM UĞUR

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Adayın parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi çağrısı yapan Sertel, “İzmir büyükşehir belediye başkanını CHP’nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler, kimi seçeceğine, hangi konuda ne karar vereceğine üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten iyi bilir... Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum. İzmir için en iyisini yapmak için yola çıktım. Eğer nasip olursa, eğer sandık kurulursa desteğinizle beraber bu görevi layığıyla yapacağıma inanıyorum” dedi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve eski Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylık başvurusu yaptı. Sertel, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na adaylık başvurusunu teslim etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Ülkemiz için, şehrimiz için çok önemli bir seçime doğru yol alıyoruz. Bu seçim sadece bir yerel seçim olmayacak. Hem yerel iktidarımızı sürdürdüğümüz hem de genel iktidar yürüyüşümüzü bir kez daha başlattığımız bir seçim olacak. İzmir’de 30 ilçenin 30’unda ve büyükşehir belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını hep beraber dalgalandırmak için çalışacağız. Sayın vekilim yeni bir yola çıkıyor. Hem partimize hem ülkemize çok uzun süreler hizmet etti. Partimizin gurur duyduğu yol arkadaşlarımızdan, ağabeylerimizden biri. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Aslanoğlu’na teşekkür eden Atilla Sertel, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli İl Başkanım, bu zor süreçte çok önemli bir görevi üstlendiniz ve İzmir gibi 3. büyük metropol kentin, CHP’nin genel başkanlığının İzmir’deki temsilcisisiniz ve İzmir’deki başarıda en büyük sorumluluğu -yönetim kurulu üyelerimizle birlikte- başkan olarak üstlendiğiniz için öncelikle size teşekkürlerimi arz ediyorum, sunuyorum. Çünkü CHP’nin başarısıyla, diktatöryal bakış açısını Türkiye’ye yerleştirmek isteyen, tek adam rejimini ülkemizde insanlarımıza kabul ettirmek isteyen ve insanlarımızı zam, zulüm dönemini yaşatarak gençlerimizi işsiz bırakarak, emeklilerimizi muhtaç bırakarak, Türkiye’de baskıyla ve gazeteciler başta olmak üzere aydınları, çağdaş insanları, demokrat insanları, yurtsever insanları tutuklayarak bir korku iklimi yaratmak isteyenlere karşı çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. O açıdan CHP’nin il başkanının, il yönetiminin emrinde olduğumu ve onlarla birlikte bu siyasi mücadeleyi karar ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğimi bilmenizi isterim”

“İLK DEFA DUYGULANIYORUM, İLK DEFA SESİM TİTRİYOR”

Sertel, konuşmasına adaylık süreciyle devam etti. Sertel, şunları ifade etti:

“Burada çok yakın arkadaşlarım var, beni gençlik yıllarımdan, çocukluk yıllarımdan tanıyan ve siyasette attığım her adımda yanımda olan, beni izleyen çok yakın dostlarım, ağabeylerim, arkadaşlarım, kardeşlerim var. Bugün ilk defa duygulanıyorum, ilk defa bir adaylık açıklarken sesim titriyor. Bunun nedeni şudur; bu kent, İzmir bana 1989 yılında 32 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Çakmur’un Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığını verdi ve ben belediyeciliğe, çok genç yaşlarda, 32 yaşında başladım. İzmir’de belediyecilik anlamında çok önemli bir süreci yaşadıktan sonra, 34 yaşında sandığın kurulmasıyla, CHP’nin onurlu ve şerefli üyeleri milletvekili adayı yaptı. Sabah saat 5:30’da seçimi kaybettik, 160 oyla kaybettik. ‘Hiç önemli değil’ dedik, bu mücadele sürecektir. 2015 yılında CHP’nin 2. bölgesinde benim ağabeylerim, kardeşlerim, insanlarımız bana çok önemli bir görevi tevil etti, İzmir’de milletvekili olarak seçti ve Ankara’ya gönderdi. Beni 20’li yaşlardan itibaren, okul çağlarından itibaren izleyen arkadaşlarım var. 50 yıllık dostlarım var burada. Bugüne kadar tek haram lokma, ne benim ne ailemin ne çocuklarımın boğazından geçti. Bugüne kadar hep çalışarak, üreterek ve tırnaklarıyla kazıyarak Anadolu’dan gelen bir gencin mücadelesini İzmir’de onur ve şerefle yaşadım ve devam ettim”

ATİLLA SERTEL’DEN SANDIK ÇAĞRISI

Ön seçim mesajı veren Sertel, şu çağrıda bulundu:

“Benim dileğim ve isteğim şudur; -burada da kameralar önünde geçmişte olduğu gibi söylüyorum- bırakın İzmir büyükşehir belediye başkanını CHP’nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler, kimi seçeceğine, hangi konuda ne karar vereceğine üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten iyi bilir. İzmirliler laik, çağdaş, demokrat, yurtsever, Atatürkçü insanlardır. İzmirliler kimseye torpil yapmaz. Ben siyasette bir düsturu edindim; benim siyasette iki tane dayım var. Birinci dayım üyelerimizdir, ikinci dayım da halkımızdır. İki dayım dışında siyasette hiçbir dayım yok ve olmayacaktır. Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum. İzmir için en iyisini yapmak için yola çıktım. Eğer nasip olursa, eğer sandık kurulursa desteğinizle beraber bu görevi layığıyla yapacağıma inanıyorum. Ama şunu da söylüyorum; sonuç ne olursa olsun, adaylığa başvuran bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma başarılar diliyorum. Her biri İzmir’i düşünecek, CHP’li olmanın felsefesi, temeli budur. ‘Ben olursam dünya var, ben olmazsam yıkılsın bu dünya’ anlayışını asla kabul etmiyorum. Ben CHP bayrağına sarılı gömülmek isterim, CHP’liyim, ölünceye kadar böyledir. Bizim arayışımız parti içindeki demokrasidir ve o sandığın konulmasını canı yürekten istiyorum. Koymazlarsa da -kural olarak şunu söylüyorum- her şeye hazırım, hiç kimseye gönül koymam, hiç kimse de gönül koysun istemem. Biz bir aileyiz. Yaşasın CHP, yaşasın İzmir, Yaşasın Türkiye. Halkımız yaşasın, sağ olun, var olun”

Anka Haber Ajansı