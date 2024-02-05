Eski Chp Milletvekili Hüseyin Aygün, Bağımsız Tunceli Belediye Başkan Adayı Oldu

Eski CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Dersim Halk İnisiyatifi Platformu ve Türkiye Komünist Hareketi’nin desteğiyle Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu. Aygün, “28 Mayıs sonrası kopmuş olan bıkmış olan umudunu yitirmiş olan bütün vatandaşlara umutsuz olmadığımızı ve sorunları hep birlikte çözebileceğimizi göstermek üzere el birliği yapmaya, dayanışmaya davet ediyorum” dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

Eski CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Dersim Halk İnisiyatifi Platformu ve Türkiye Komünist Hareketi’nin desteğiyle Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu. Aygün, “28 Mayıs sonrası kopmuş olan bıkmış olan umudunu yitirmiş olan bütün vatandaşlara umutsuz olmadığımızı ve sorunları hep birlikte çözebileceğimizi göstermek üzere el birliği yapmaya, dayanışmaya davet ediyorum” dedi.

CHP 24’üncü dönem Tunceli Milletvekili olan ve 2012 yılında seçim çalışmaları kapsamında yaptığı geziler sırasında Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan ve 2 gün sonra serbest bırakılan Hüseyin Aygün, Tunceli'den bağımsız belediye başkan adayı oldu.

“EN BÜYÜK MESELE DEPREM MESELESİDİR”

Tunceli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aygün şunları söyledi:

“Bugün startımızı verdik ve bir halk toplantısıyla programımızı kısaca duyurduk. Önümüzdeki haftalarda deprem ve altyapı sorunu başta gelmek üzere çeşitli tanıtımlar yaparak basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. En büyük mesele deprem bilimcilerin ve jeologlarında sürekli vurguladığı gibi yaklaşan deprem tehlikesidir. Buna karşı başta deprem konutları olmak üzere şehrin mevcut yapılarının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bir programı ilk tanıtımımızda açıklayacağız. Daha sonra yatırım, üretim ve diğer alanlara yönelik Ankara ve Dersim’de kurduğumuz ekiplerle birlikte görüşlerimizi paylaşacağız. Partilerin Dersim’deki temel meselelere çözüm önerememesi ve yaklaşan seçimlerde somut hiçbir program önermemeleri nedeniyle bağımsız adaylığım gündeme geldi. Bu acil sorunları çözmek ve bir an evvel işe başlamak için gönüllü bir grupla çalışmayı başlatma kararı verdim. Tüm partililere oy veren ve bu partilerden 28 Mayıs sonrası kopmuş olan bıkmış olan umudunu yitirmiş olan bütün vatandaşlara umutsuz olmadığımızı ve sorunları hep birlikte çözebileceğimizi göstermek üzere el birliği yapmaya dayanışmaya davet ediyorum.”

Anka Haber Ajansı