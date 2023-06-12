Eski Chp Rize İl Kadın Kolları Başkanı Tavukçuoğlu Hayatını Kaybetti

Eski Chp Rize İl Kadın Kolları Başkanı Tavukçuoğlu Hayatını Kaybetti

Evinin camlarını temizlerken 5. kattan düşerek ağır yaralanan eski CHP Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ardal Tavukçuoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Evinin camlarını temizlerken 5. kattan düşerek ağır yaralanan eski CHP Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ardal Tavukçuoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rize Çarşı Mahallesi’nde 5. katta bulunan dairesinde cam temizliği yaparken dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Nurdan Ardal Tavukçuoğlu (55), Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doktorların hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle sürekli olarak uyuttukları Tavukçuoğlu, bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Nurdan Ardal Tavukçuoğlu, yarın Rize de düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Anka Haber Ajansı

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