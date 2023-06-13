Eski Chp Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal Son Yolculuğuna Uğurlandı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Çarşı Mahallesi’nde evinin camını silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybeden eski CHP Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski CHP Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, son yolculuğuna uğurlandı. Rize Merkez Sahil Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yeniden Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Cemil Çolak, eski ANAP Rize Milletvekili Ahmet Kabil, CHP, İYİ Parti, DP, Saadet parti, EMEP, Sol Parti il ilçe başkan ve yöneticileri, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) üyeleri, İHD temsilciliği, KESK’e bağlı sendikalar yanı sıra Ardal’ın yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Ardal, cenaze namazının ardından Rize Merkez Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

"DEĞERLİ BİR İNSANI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıka, "Her şeyden önce bir iş arkadaşımızdı, değerli bir insan bir cumhuriyet kadını, bir insan sever, doğasever, hayvansever bu mücadelenin parçası olan çok değerli insanı erken kaybettik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı dileklerini getirdim. Bu değerli arkadaşımızı anılarımızda yaşatacağız. Allah rahmet eylesin çok üzgünüz" dedi.

Anka Haber Ajansı