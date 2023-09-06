Eski CHP Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel hayatını kaybetti.

14 ve 15. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel hayatını kaybetti. Cinel'in vefat haberini eski Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs duyurdu.

Örs, "14-15. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Sn. Adil Ali CİNEL'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı