Eski Devlet Bakanı Ahmet Karahan İçin Tbmm’de Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Devlet Bakanı ve 16. Dönem Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Eski Devlet Bakanı ve 16. Dönem Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Eski Devlet Bakanı ve 16. Dönem Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan için Meclis’te cenaze töreni düzenlendi. TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Karahan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı.

Karahan'ın naaşı, yarın Gaziantep'in İslâhiye ilçesi Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde, ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından İslâhiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gaziantep'in İslâhiye ilçesinde, 1929 yılında doğan Ahmet Karahan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mardin'in Savur ilçesinde hâkim, Nevşehir'de Cumhuriyet savcısı görevlerinde bulunan Karahan, 16. Dönem'de Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. 43. Dönem'de Devlet Bakanı olan Karahan, 4 çocuk babasıydı.

Öte yandan, tören yürüyüşü sırasında eski Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu, hafifi bir rahatsızlık geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu da Kıratlıoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı