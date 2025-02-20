Eski Devlet Bakanı Ali Doğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.

(İSTANBUL)- Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi de olan eski Devlet Bakanı, 20. ve 21. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi. Doğan için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni siyaset dünyasından çok sayıda ismi buluşturdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Doğan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Cenazeye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İstanbul Valisi Davut Gül ile selamlaşan Özgür Özel, "Ali bey çok değerliydi" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ali Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Anka Haber Ajansı