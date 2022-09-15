Eski Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Binasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının 8'inci katındaki tadilat işlemleri sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi'ndeki eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir süredir kullanılmayan binanın 8'inci katında tadilat işlemi sırasında başlayan yangını fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 8'inci kata ulaşıp, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Binada hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı