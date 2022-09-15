Eski Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Binasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Eski Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Binasında Çıkan Yangın Söndürüldü

ANKARA'da eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının 8'inci katındaki tadilat işlemleri sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının 8'inci katındaki tadilat işlemleri sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi'ndeki eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir süredir kullanılmayan binanın 8'inci katında tadilat işlemi sırasında başlayan yangını fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 8'inci kata ulaşıp, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Binada hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Eski Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Binasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Belediye Başkan Yardımcısı Silahlı Saldırıda Yaralandı (2)
Belediye Başkan Yardımcısı Silahlı Saldırıda Yaralandı (2)
Yangına Müdahale Sırasında Hayatını Kaybeden İtfaiye Eri Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yangına Müdahale Sırasında Hayatını Kaybeden İtfaiye Eri Son Yolculuğuna Uğurlandı
Manisa'da Orman Yangını (2)
Manisa'da Orman Yangını (2)
Dilara Narin, Altın Madalyasına 4 Yıl Sonra Kavuştu
Dilara Narin, Altın Madalyasına 4 Yıl Sonra Kavuştu
Belediye Başkan Yardımcısı Silahlı Saldırıda Yaralandı
Belediye Başkan Yardımcısı Silahlı Saldırıda Yaralandı
Tır, Otomobile Çarptı; Anne Ve 2 Çocuğu Yaralandı
Tır, Otomobile Çarptı; Anne Ve 2 Çocuğu Yaralandı
2 Kişinin Öldüğü Kazada Tutuklanan Sürücü: Midibüste Değildim
2 Kişinin Öldüğü Kazada Tutuklanan Sürücü: Midibüste Değildim