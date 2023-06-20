Eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut İçin Arif Nusret Say Spor Salonu Önünde Tören Düzenlendi

Hayatını kaybeden CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için bugün Ankara Arif Nusret Say Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Kenan ağabey hayatı boyunca Türk sporunun içinde yer almış, özellikle Türk halterinin altın çağında başkanlık yapmış, sporcularımızın dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda altın madalya kazandığı dönemlerde başkanlık ona nasip olmuştur. Değerli büyüğüm, kıymetli başkanım, sevgili ağabeyim hepimizin elinden tuttun" dedi.

Dün hayatını kaybeden CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için bugün Ankara Arif Nusret Say Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Nuhut'un ailesi, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu ve Taner Sağır'ın yanı sıra genç sporcular ve federasyon yetkilileri katıldı. Törende konuşan Talat Ünlü, şunları söyledi:

"KENAN AĞABEY TÜRK HALTERİNİN ALTIN ÇAĞINDA BAŞKANLIK YAPTI"

"Bu töreni burada yapmaktaki amacımız, yan tarafta görmüş olduğunuz kamp tesisi yıllarca ayakta durduysa Kenan Nuhut'un duvarlarında, her taşında emeği vardır. Ben onun genel sekreterlik döneminde spor yaptım, başkanlık döneminde de antrenörlük nasip oldu. Emin olun çok güzel işler yaptı. Ailesinin bir parçasıydı spor. Kenan abi hayatı boyunca Türk sporunun içinde yer almış, özellikle Türk halterinin altın çağında başkanlık yapmış, sporcularımızın dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda altın madalya kazandığı dönemlerde başkanlık ona nasip olmuştur. Özellikle 2004 Atina Olimpiyatları dendiği zaman efsane Başkan Kenan Nuhut akla gelir. Neden akla gelir? Çünkü Türkiye bir olimpiyatlarda halterde 3 altın madalya, 1 bronz madalya kazanmıştır. Ve yıllar sonra bu madalyalara ilave, 9 yıl sonra bir bronz madalya daha gelmiş ve Türk halter tarihine 3 altın madalya, 2 bronz madalya alan başkan olarak geçmiştir. Bunun da ötesinde şu anda aramızda bulunan, Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını kazanan Nurcan Taylan'ın şampiyonluğu yine Kenan Nuhut başkanımıza, ağabeyimize, onun dönemine nasip olmuştur. Değerli büyüğüm, kıymetli başkanım, sevgili ağabeyim hepimizin elinden tuttun. Bizlere rehber oldun, bizler senden razı olduk, Allah da senden razı olsun."

Törene katılan eski milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu da hayatını kaybeden Nuhut için şöyle konuştu:

"BANA SAHİP ÇIKANLARDAN BİRİ DE KENAN ABİYDİ"

"Kenan ağabeyin benim hayatımda apayrı bir yeri vardı. Biliyorsunuz ben Bulgaristan geldim, 1990 yılının ocak ayı itibarıyla şu anda bulunmuş olduğumuz noktada Türkiye'de yeni bir hayata başladım. Tabi Türkiye geliş sebeplerim de vardı. Bulgaristan'da halter yapamadım, ailemi bırakıp Türkiye'ye geldim ve ben geldiğim gün itibarıyla Kenan ağabeyle beraber yola çıktık. O zamanlar kendisi genel sekreterdi ve rahmetli başkanımız Arif Nusretsay vardı. Onlar, anne-baba olmayınca haliyle birilerinin bana sahip çıkması gerekiyordu. Bana sahip çıkanlardan bir tanesi de Kenan abiydi. Şu anda bu kamp tesislerini de uzun yıllar kendi evim gibi kullandım onların sayesinde ve bugün bu noktaya kadar geldik."

Anka Haber Ajansı