Eski Hükümlü, İnfaz Koruma Memurunu Öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Erzurum'da tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldüren Yılmaz Çelik (46), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Adliye girişinde gazetecilerin, "Turgay Kınalı'yı neden bıçakladınız?" sorusuna, "Ben bıçaklamadım" diyen Çelik, savcılık ve adliyede verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa çıkarılan Yılmaz Çelik, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Çelik, "Dün, eve giderken yolda cezevinde yattığım sırada tanıdığım infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştım. Kendisi beni darbetti. Kolonya içmiştim. Ne yaptığımı bilmiyordum bıçağı belimden çıkarıp kendisine salladım" dedi.

Mahkeme heyeti Çelik'i "Kasten öldürme" suçundan tutukladı. 21 suç kaydı bulunan Çelik tutuklanarak Erzurum E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Boynundan ve karnından aldığı bıçak darbesi ile yaşamını yitiren 4 çocuk babası Turgay Kınalı, Erzurum'un Narman ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı