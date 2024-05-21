Eski İçişleri Bakanı Soylu’dan Özgür Özel’in “Karanlık Bakan” Sözlerine Yanıt

Eski İçişleri Bakanı Soylu’dan Özgür Özel’in “Karanlık Bakan” Sözlerine Yanıt

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı konuşmada; “Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı” şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı konuşmada; “Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı” şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup konuşmasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı” ifadelerini kullandı. Soylu, Özel’in kendisiyle ilgili sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Soylu’nun X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Özgür Özel Bey, yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor, akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok. Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ‘ortak’ kumpasınızla gitti. Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız… Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC’li kriminal olmayan terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.”

Anka Haber Ajansı

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