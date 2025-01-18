Eski İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi ve 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

(İZMİR)- İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi ve 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Geçen perşembe hayatını kaybeden İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi ve 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar bugün son yolculuğuna uğurlandı. İYİ Partili Hüsmen Kırkpınar, cenazeye gelenlerin taziyelerini tek tek kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cenazeye çelenk gönderdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Beşikçioğlu Camisi'nde öğlen namazının ardından düzenlenen cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

Kırkpınar'ın cenazesi kılınan cenaze namazınında ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Anka Haber Ajansı