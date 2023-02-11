Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan isyan etti: '8 cenazem var, neyle defnedeceğim?'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden biri olan Hatay'da organizasyon sorunu devam ediyor. Bölgede ihtiyaçların çok olduğunu söyleyen eski Milli Futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, '8 tane cenazem var, neyle defnedeceğim?' dedi.

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 90 saati aşkın süreye rağmen AFAD'ın Hatay'daki faaliyetlerinde yaşanan aksamalara isyan etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınında hijyenik malzeme, tuvalet ve çadır konusunda büyük ihtiyaç olduğunu ifade eden Zan "Kızılay yetkilileri bile çadır istiyor. Sen AFAD'sın, senin bize ulaştırman lazım. Ben şu anda depremzedeyim. Eğer hala burada çadırı olmayan binlerce insan varsa, bunu kimse dile getiremiyorsa, bu insanlar soğuktan mı ölsün?" dedi.

'Cenazelerimiz Kokuyor'

"Benim 8 tane cenazem var. Neyle defnedeceğim?" diye soran Zan, şunları söyledi: "Sabaha kadar kepçe gelmedi. Yok, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ben gönüllüyüm, madem öyle AFAD beni alsın. Ben buralıyım. Benden daha iyi kim bilebilir burayı? Beni iki gündür Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı beni aradı, Çağatay Bey. Çok güzel, çok teşekkür ederim, onur duydum. Benim 8 tane cenazem var. Neyle defnedeceğim? Benim kepçeye ihtiyacım var. Geceye kadar kepçe gelsin diye bekledim. Birazdan çıkacak diye diye 6 saat bekledim. Sonra enkazın yanına götürdük cenazelerimizi. Kendi imkanlarımla çabalıyorum.

Daha fazla koordine olmamız lazım. Bu yavaş ilerliyor. TIR geliyor, oraya boşaltıyor veya özür dilerim, insan değillermiş gibi üstlerine atıyor. Bu şekilde mi motive edilecek insanlar?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı benimle konuşuyor, 'Seninle birlikteyiz 24 saat' diyorlar. Bir kepçe istedim, 'Valimizi arayacağım'. Bir kepçe ya. Biraz inisiyatif alalım ya. Cenazelerimiz kokuyor. Neyin izni? O zaman ben arayayım Valimizi, daha hızlı erişirim."

Kaynak: gazeteduvar.com.tr