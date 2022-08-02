Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı

TOKAT'ta Fatma G. (26), 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldürüp, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) ise yaraladı.

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Fatma G. (26), 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldürüp, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) ise yaraladı. E.D. tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Fatma G. ise yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında yaşandı. Fatma G., iddiaya göre, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti. Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gördü. Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı. Yıldız ve kız arkadaşı E.D. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'KIZIN BABASI RAZI OLMADI'

Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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